Apple подтвердила запуск в Украине своей платежной системы

Продолжая постепенное глобальное расширение, мобильная платежная система Apple Pay в течение ближайших нескольких месяцев запустится в Украине, Норвегии и Польше.

Об этом заявил глава Apple Тим Кук, передает отраслевой портал AppleInsider.

Впрочем, никаких дополнительных подробностей руководитель компании не сообщил. Точной даты запуска нет.

Напомним, что еще весной прошлого года глава электронного бизнеса Альфа-Банк Украина Максим Патрин, ссылаясь на анонимный источник в одной из платежных систем, которые работают на украинском рынке, заявлял, что в скором времени на территории Украины должна заработать платежная система Apple Pay.

Теперь же источники пишут, что первым Apple Pay для своих клиентов подключит Приватбанк по аналогии с конкурирующей службой Google Pay (ранее – Android Pay), а следом подтянутся и остальные банки.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).