СМИ узнали, кто первым запустит в Украине Apple Pay

Два крупнейших в Украине государственных финучреждения – Приватбанк и Ощадбанк - готовят запуск в Украине технологии Apple Pay.

Об этом сообщил FinClub со ссылкой на информированный источник.

"Приватбанк среди украинских банков первым запустит этот платежный сервис. Следом за ним будет Ощадбанк", - рассказал собеседник издания.

Ожидается, что о стратегическом партнерстве Приватбанк может объявить уже 17 мая. В обоих государственных банках пока воздерживаются от комментариев.

По словам источника, технологически уже все подготовлено к запуску этого платежного сервиса. Под вопросом остается только дата запуска продукта.

Напомним, что в ноябре 2017 года Приватбанк был первым в Украине, кто запустил Google Pay для смартфонов с ОС Android. За ним последовал Ощадбанк и другие банки.

Ранее сообщалось, что в начале мая глава Apple Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Украине. Это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме Украины, система начнет работу также в Норвегии и Польше. Других подробностей глава американской компании пока не сообщил.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).