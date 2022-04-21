Обрубить щупальце Газпрома. Украина предложила Европе качать газ не через Северный поток-1, а по своей территории 21 апреля, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Строительство газопровода Северный поток-1 было завершено в 2012 году (Фото:nord-stream.com)

Украина убеждает западных союзников перенести поставки российского газа из газопровода Северный поток-1 в ГТС Украины, увеличивая влияние Украине в ходе войны с Россией.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителей официальных представителей энергетических ведомств Украины.

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Такие действия заставят РФ транспортировать больше газа для Европы через Украину. Москва будет платить больше за транзит, что может помочь обороне Украины во время войны и удержать Россию от разрушения украинских газопроводов, заявили они в ходе встреч с представителями законодательной власти и администрации президента США.

«Представители украинского оператора газопровода и компании Нафтогаз провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с представителями администрации и конгрессменами, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять соответствующий план», — сообщает агентство.

Украинская делегация предложила в кратчайшие сроки перенаправить 40% пропускной способности Северного потока-1 в ГТС Украины, постепенно увеличивая его до 100% к апрелю 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации поставок.

Россия «зависит от того, что мы транспортируем газ из РФ в Европу. Это то, что нужно использовать в наших переговорах с ними, и Европа может помочь», — сказала Ольга Белькова, директор по международным связям компании Оператор ГТС Украины.

Представитель Белого дома и министерство экономики Германии отказались от комментариев.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия прекратит импорт нефти к концу 2022 года, «а затем последует газ», но не уточнила сроки.

Германия уже остановила Северный поток-2, который должен был удвоить поставки газа после начала вторжения РФ в Украину. Его строительство обошлось в $11 млрд.

В то же время опрошенные Reuters аналитики отмечают, что перенаправление поставок из Северного потока-1 может оказаться сложной задачей для Германии и остальной Европы.

В настоящее время РФ поставляет 55 млрд кубометров газа в год в Германию по Северному потоку-1. Еще 40 млрд кубометров газа — через ГТС Украины.

Пропускная способность украинской ГТС составляет более 100 млрд кубометров газа в год и может заместить поставки по Северному потоку-1.

Представители Украин также заявили, что они искали поддержки в США, чтобы получить доступ к поставкам газа из терминалов СПГ в Турции.

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