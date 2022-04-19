«Не будем платить за эту войну». Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских нефти и газа — Сийярто 19 апреля, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Péter Szijjártó / Facebook)

Венгрия не присоединится к санкциям Европейского союза против российских нефти и газа, заявил 10 апреля глава МИД страны Петер Сийярто.

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«Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций в отношении поставок газа и нефти», — заявил Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями», — добавил он.

Сийярто также подчеркнул, что поставки газа из России в Венгрию осуществляются без перебоев.

Министр заявил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование ситуации в Украине, поддерживает территориальную целостность Украины, а также готова принимать украинских беженцев. При этом он добавил, что поставок вооружений на Украину через Венгрию не будет.

«Нашей первостепенной задачей является обеспечить Венгрии безопасность. Мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну», — сказал Сийярто.

Ранее в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна «не поддастся» давлению ЕС в вопросе введения ряда санкций против России, в частности — введения ограничительных мер на поставки нефти и газа. Он подчеркнул, что для Венгрии это «красная линия».

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