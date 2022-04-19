Лишь бы не зависеть от России. Дания сначала увеличит добычу природного газа, а потом вообще от него откажется 19 апреля, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Дания изменит свои планы по переходу на «зеленую энергию» (Фото:Drahomír Posteby-Mach / Unsplash)

Дания временно увеличит добычу природного газа для преодоления энергетической зависимости от поставок из РФ. Но в целом планы по прекращению газодобычи в долгосрочной перспективе останутся без изменений.

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Об этом заявила 19 апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Интерфакс-Украина.

С 2023 года страна намерена полностью обеспечивать потребности в газе самостоятельно после завершения ремонтных работ на одном из месторождений в Северном море.

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Дания планирует полностью отказаться от использования природного газа и увеличить выработку энергии за счет солнца и ветра в четыре раза к 2030 году.

Для достижения этих целей правительство будет субсидировать переход домохозяйств на новые энергосистемы, которые используют «зеленый» газ,

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