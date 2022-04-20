Недолго осталось. Германия прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, газ — следующий
Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила о полном отказом Германии от российских энергоносителей (Фото:Ints Kalnins / Reuters)
Германия прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа.
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Об этом 20 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи со своими коллегами из стран Балтии, сообщает Reuters.
«Я здесь четко и недвусмысленно говорю: да, Германия полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов», — сказал Бербок.
«К лету мы вдвое сократим импорт нефти, а к концу года „будем на 0“, а затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный отказ (от российских энергоресурсов, — ред.), полный отказ Евросоюза — это наша общая сила», — добавила глава МИД Германии.
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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, но какие-либо конкретные предложения будут вынесены после второго тура президентских выборов во Франции.
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