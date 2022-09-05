Газ в обмен на снятие санкций. Песков рассказал, при каких условиях заработает Северный поток 5 сентября, 13:53 Дмитрий Песков (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Проблемы с поставками газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», — сказал он журналистам.

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Песков заявил, что «остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки, и это приводит к остановке прокачки».

«Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютную сумятицу, юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок», — продолжил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода «держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании».

У Пескова поинтересовались, можно ли говорить, что вопрос прокачки газа по Северному потоку полностью зависит от санкций и поставки возобновятся, если эти санкции будут сняты или смягчены.

«Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — отреагировал Песков.

Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.

По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его, якобы, нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.

В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.

Новость о том, что Северный поток не возобновит работу уже привела к скачку цен на газ в Европе на 30%.

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