На чем стоит наша страна

Сейчас мир переживает период бурных трансформаций. Тренды стремительно меняются, вытекая один из другого, стираются границы между indoor и outdoor пространствами, мебелью и материалами.

Рабочее пространство офиса трансформируется в рабочий кабинет дома, работа на аутсорсе становится такой же нормой, как и работодатели в других странах. Смена привычных пространственных стереотипов приводит к изменению интерьеров. Общественные пространства приобретают черты приватных, а материалы становится универсальными. Напольные и настенные отделочные материалы трансформируются, мимикрируют, мигрируют, и обживают новые ареалы, предлагая новые формы. Большинство плитки и сантехники в жилых и общественных пространствах Украины родом из АГРОМАТа. И это не случайно, поскольку ассортимент АГРОМАТа насчитывает более 1000 брендов со всего мира. Плитка и сантехника от АГРОМАТа украшает престижные объекты строительства и реконструкции по всей стране – современные жилые комплексы и бизнес-центры, изысканные рестораны и стильные отели, грандиозные стадионы и аэропорты.

Международные аэропорты – как «ворота» каждой страны наиболее ярко демонстрируют современные тренды и именно здесь можно наблюдать трансформации пространств. Постоянно усовершенствуется и аэропорт Борисполь, который по итогам мая 2018 года возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы, согласно оценке международного совета аэропортов. К 2025 году Борисполь планирует обсуживать 20 млн пассажиров, а это значит, что его ждет большая реконструкция, пока же вся нагрузка по эксплуатации приходится на Терминал D. Именно поэтому для отделки зон Терминалов D, F и офис-центра выбрали плитку и сантехнику, представленную в салонах АГРОМАТа.

Смена привычных пространственных стереотипов приводит к изменению интерьеров

Выбирая в партнеры АГРОМАТ, Международный аэропорт Борисполь был уверен, что требуемые объемы всех необходимых материалов будут поставлены в срок и по оптимальной цене. Ведь только компания с 25-тилетним опытом работы на украинском рынке, с безукоризненной деловой репутацией, широким ассортиментом и имеющая прямые договора с фабриками-производителями, могла справиться с таким заданием. К напольным материалам для аэропорта с большим пассажиропотоком предъявлялись повышенные требования износостойкости и особого дизайна, и перед АГРОМАТом стояла особая задача, с которой мэтр украинского рынка справился на отлично, поскольку представляет более пятисот брендов плитки, из которого и были выбраны необходимые коллекции.

Не менее амбициозным стало и участие АГРОМАТа в качестве поставщика высококачественной напольной плитки для внушительного по своим размерам и задумкам архитекторов ТРЦ Lavina Mall, который открылся 1 декабря 2016 года. Это уникальный объект, чью концепцию, стилистику и дизайн разработали специалисты группы компаний AVG. Материалы, предложенные дизайнерами, создали иллюзию природных пространств, покрытых снегом. Для ее реализации была использована напольная плитка Imola Muse, чья цветовая гамма охватывает спектр от белого до темно-серого. А глянцевая напольная плитка выглядит как замерзший водоем.

Сильвер Бризиготти - директор по экспорту (рынок СНГ) и Паоло Лульи - коммерческий директор компании Imola





В сентябре 2018 года АГРОМАТ посетили с визитом Сильвер Бризиготти - директор по экспорту (рынок СНГ) и Паоло Лульи - коммерческий директор компании Imola. Насыщенная программа пребывания гостей включала не только ознакомление с новой бренд-зоной Imola во флагманском салоне АГРОМАТа на Булаховского 4, но и осмотр ТРЦ Lavina Mall. Сильвер Бризиготти отметил: «С АГРОМАТом мы работаем с 2001 года, а это - 17 лет. АГРОМАТу сейчас 25. И я наблюдал рост компании все эти годы.

Мы считаем, что выбрали правильного и надежного партнера, в лице компании АГРОМАТ на украинском рынке

Могу сказать, что АГРОМАТ всегда был стратегическим партнером для группы Imola, (Cooperativa Ceramica d'Imola - одна из самых старинных фабрик в Европе, дату создания которой относят к 1874 году. В кооперацию входят такие бренды, как: Imola, LaFaenza, Leonardo). Мы делали и делаем большую ставку на рынок Украины. Начиная с дистрибуции, шоу-румов, объектов, мы стремились покрыть все сегменты. Но в результате, АГРОМАТ стал нашим основным партнером, поэтому я рад, что могу поздравить наших украинских партнеров с 25-летием и пожелать, чтобы в ближайшем будущем мы вывели наш бизнес с АГРОМАТом на новый уровень.

Именно участие в реализации столь крупномасштабных проектов, как ТРЦ Lavina Mall, который был признан лучшим в Европе в 2017 году и получил награду Best Retail Interior Europe, и есть тот уровень, о котором мы говорим. Поскольку жизнеутверждающая, теплая и эклектическая керамика Imola обращена к покупателям по всему миру и представляет их вниманию прочный, долговечный и чрезвычайно актуальный продукт, мы считаем, что выбрали правильного и надежного партнера, в лице компании АГРОМАТ на украинском рынке».