Бренд, которому доверяют профессионалы

Профессия архитектора требует постоянного развития и образования, общения с коллегами и клиентами, наличия проверенных и надежных партнеров, которые смогут помочь решить задачи любой сложности. Особенно это актуально для молодых профессионалов, которые только нарабатывают необходимые связи и оттачивают свое мастерство.

Именно с акцентом на молодое поколение и был создан в 2004 году Клуб архитекторов и дизайнеров АГРОМАТ (КАДА). За эти 14 лет, КАДА помог стать на ноги не одному талантливому архитектору и дизайнеру, развивая их таланты, просвещая и образовывая. Организовывая клуб, компания АГРОМАТ ставила перед собой задачу максимально упростить и разнообразить работу профи.

Клиенты с огромным удовольствием посещают магазины компании вместе с архитекторами и дизайнерами

Поскольку физически невозможно знать до малейших деталей все стилистические и технические особенности всего ассортимента строительных материалов и конструкций, эксперты АГРОМАТа помогают разобраться с нюансами индивидуально. Дают рекомендации, как грамотно выбрать плитку и сантехнику, все учесть, правильно рассчитать и разобраться во множестве отделочных материалов богатого ассортиментного ряда, представленного в магазинах АГРОМАТ. Многолетнее плодотворное сотрудничество АГРОМАТа с мировыми брендами-производителями позволяет оперативно, сразу после мировых премьер, знакомить архитекторов и дизайнеров с новинками компаний у себя в магазинах. Либо непосредственно на зарубежных фабриках керамической плитки и сантехники – члены клуба КАДА регулярно отправляются в образовательные поездки на презентации. Общие путешествия помогают развивать и делать более сплоченным community Клуба, которое на сегодняшний день насчитывает более 1500 участников, и с каждым годом их количество растет.

По словам участницы Клуба архитекторов и дизайнеров АГРОМАТ (КАДА), архитектора Юлии Грачевой: «Для меня особо важным является широта мышления компании и Клуба, поскольку их образовательная миссия разносторонняя. Они рассказывают не только о плитке и сантехнике, что, конечно же, является их прямым бизнесом, но и о других материалах, инновациях и современных решениях в нашей отрасли.

фото из реализованных проектов Roominbloom

Особенно импонируют темы экологии и экологичности, которые активно пропагандирует бренд. Ценным является возможность свободного и непринужденного общения с коллегами на различных мероприятиях, проводимых Клубом: мастер-классах, презентациях, семинарах. Сотрудничество с АГРОМАТом – в течение двух лет, подарило мне ценный опыт и позволило реализовать ряд проектов по оформлению выставочных и торговых залов».

фото из реализованных проектов Roominbloom

Для архитекторов и дизайнеров важной частью работы с поставщиками и подрядчиками является и экономическая составляющая, которая зачастую ограничена бюджетом заказчика, и перед исполнителем стоит задача вписаться в согласованную смету. Около 10 лет сотрудничает с АГРОМАТом и команда архитекторов и дизайнеров из студии «Room in BLOOM», которая реализовала много жилых объектов: квартир и домов, а также офисных помещений и магазинов. Юлия Байдык, одна из соучредителей компании отметила: «Что выделяет АГРОМАТ среди других сетей, так это большие и комфортные шоу-румы, где очень удобно подобрать сразу и плитку, и сантехнику. Особенно рационально, грамотно продуманы и организованы бренд-зоны конкретных фабрик, что позволяет экономить время на поиски необходимого. Помощь персонала, работающего в залах, так и уровень сервиса, и грамотность технических специалистов – вне всяких похвал.

Сотрудники компании помогут подобрать решение самых сложных задач, учитывая бюджет и пожелания клиента

Да, и вообще АГРОМАТ создал, благодаря КАДА, своего рода уникальное профессиональное сообщество, где мы постоянно растем и учимся чему-то новому, путешествуем и просто классно проводим время вместе».

фото из реализованных проектов Roominbloom

Широкий ассортимент различных товаров от более чем 1000 брендов в АГРОМАТе позволяет творцам интерьеров найти оптимальное решение по разумной цене и получить качественный продукт в оговоренные сроки. Гибкая система скидок напрямую зависит от объема закупки и делает сотрудничество более выгодным. Для постоянных клиентов АГРОМАТа предусмотрена система отсрочки платежа, а налаженная сеть складов — залог доставки заказа в срок. За четверть вековую историю работы на рынке Украины, миллионы покупателей по всей стране воспользовались услугами АГРОМАТа и доверяют ему, поскольку для конечных потребителей, бренд стал авторитетом. И клиенты с огромным удовольствием посещают магазины компании вместе с архитекторами и дизайнерами, чтобы всё, предложенное последними в проектах, увидеть воочию, потрогать и убедиться, что сделанный выбор единственно правильный.