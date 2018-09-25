Четверть века в деле

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Ответственное ведение бизнеса и стабильное развитие, позволяют АГРОМАТУ оставаться лучшим

Ответственное ведение бизнеса и стабильное развитие, позволяют АГРОМАТУ оставаться лучшим

25 лет – возраст солидный для каждой компании. Особенно, если она, почти ровесница нашего государства, все это время остается лидером рынка. А это – искусство, ведь четверть века рынок находится в постоянной экономической и политической турбулентности. Ответственное ведение бизнеса и стабильное развитие, позволяют АГРОМАТу оставаться лучшим все  25 лет.

За все время существования, компания продемонстрировала устойчивое и ответственное развитие бренда в концепции 360 градусов. Такой подход реализует ряд критериев: инновации и стабильность, эстетика и эмоциональность, экологичность, перерабатываемость, и социальная ответственность. Расширение сети салонов с богатым ассортиментом, тесное сотрудничество с  отечественными архитекторами и дизайнерами, внимательное отношение к прямым потребителям, честность и прозрачность ведения бизнеса, позволили бренду наладить крепкие деловые отношения с ведущими фабриками-производителями плитки и мозаики, сантехники и оборудования, мебели и аксессуаров для ванных комнат. Сегодня в АГРОМАТ представлено более 1000 брендов плитки и сантехники, что позволяет представлять потребителю последние новинки с мировых «подиумов» и удовлетворять потребности разных целевых групп и коммерческих структур. 

 

 

Одним из ведущих партеров компании, например, все эти годы остается компания Villeroy & Boch  - законодатель моды  на мировом  рынке керамики и сантехники.  Транснациональная компания с головным офисом в Метлахе, Германия, за  270 лет истории стала синонимом высокого вкуса во всем, что касается ванных комнат, зон wellness, плитки, кухонь, сервировки стола. Сотрудничающая с такими именитыми дизайнерами, как Томас Герлач, Вольфганг Йооп, Роберто Капуччи, Такада Кендзо, Палома Пикассо, Себастьян Конран и Маттео Тун.  Компания Villeroy & Boch  нашла в лице АГРОМАТ  партнера, который тонко чувствует красоту изделий бренда, понимает его философию и успешно презентует продукцию широкого спектра применения, самым требовательным покупателям в стране. 

 

 

Облегчить проблему выбора помогает программа готовых решений «под ключ» с визуализацией пространства ванной комнаты, а также персональный сервис и консультации профессиональных специалистов в точках продаж.  В арсенале АГРОМАТ более 300 шоу-румов с готовыми решениями для интерьера в 17 магазинах, в 10 городах Украины, где представлены лидеры сантехнической отрасли, такие как: Cersanit, Geberit, Hansgrohe, Kludi, Villeroy & Boch и многие другие.

Немецкий корифей высококачественных смесителей для ванных комнат и кухонь, с почти 120 летней историей  - Hansgrohe, при выходе на украинский рынок, выбрал сотрудничество с АГРОМАТом. Поскольку именно эта компания лучше других умеет донести до покупателя инновации и эмоциональный дизайн продукции «Made by Hansgrohe». 

  

 

Грамотный и современный подход к ритейлу для интимного пространства, честность ведения бизнеса стали преимуществами компании АГРОМАТ для более чем 200 поставщиков со всего мира. Не только именитые компании выбирают украинский бренд, но и АГРОМАТ, имея за плечами 25летний опыт, ответственно относится к выбору поставщиков, предъявляя высокие требования качества, гарантий долговечности и экологичности продукции, широты ассортимента и удовлетворения запросов украинских покупателей. 

Михаил Мешков, генеральный директор ООО «Cersanit Trade»: 

«Мы начали работать с компанией АГРОМАТ более 15 лет назад, и на тот момент, это был дистрибьютор, владеющий одной из самых крупных сетей специализированных магазинов, которая постоянно развивается и сегодня. На протяжении всего периода коллаборации, АГРОМАТ зарекомендовал себя как надежный партнер, всегда выполняющий свои обязательства и ответственно подходящий к продвижению и популяризации наших брендов Cersanit и Opoczno в Украине. Имея в ассортименте компании продукцию для людей с ограниченными возможностями, нам очень импонирует то, что АГРОМАТ заказывает у нас и такие товары тоже, заботясь о потребностях различных групп населения. В 2013 году наша марка получила престижную награду «Бренда высокой репутации» в Польше, именно поэтому мы стремимся поддерживать наше реноме и минимизировать репутационные риски, сотрудничая с лучшими».

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