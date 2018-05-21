Лоукостер Ryanair получил рекордную прибыль

Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair увеличил прибыль в 2018 финансовом году на 10% - до рекорда, но дал пессимистичный прогноз на текущий 2019 фингод из-за повышения стоимости топлива и зарплат пилотам, а также усилившегося конкурентного давления на цены авиабилетов.

Об этом сообщила компания, передает агентство Интерфакс-Украина.

Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.

Чистая прибыль авиакомпании за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до €1,45 млрд с €1,3 млрд годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от €1,4 млрд до €1,45 млрд.

Годовая выручка Ryanair повысилась на 8% - почти до €7,2 млрд.

В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек, что на 9% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 3% - до €39,4.

Ryanair была вынуждена отменить в общей сложности 20 тыс. авиарейсов из-за дефицита пилотов, увеличить число сотрудников и повысить зарплаты пилотам.

В 2019 фингоду, начавшемся 1 апреля, Ryanair ожидает снижения чистой прибыли до €1,25 млрд - €1,35 млрд на фоне близкого к нулю изменения средней цены авиабилета и прогнозируемого повышения издержек на 9%. В том числе расходы на топливо, по оценкам компании, возрастут на €400 млн, на оплату труда - на €200 млн.

Акции Ryanair подорожали в понедельник на 2,6% на торгах в Дублине и на 2,4% в Лондоне.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 800 тыс. украинцев.