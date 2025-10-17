Linkos Group — украинская продуктовая ІТ -компания, которая уже 25 лет разрабатывает цифровые сервисы. Здесь инвестируют в технологии и таланты, чтобы создавать продукты, которые опережают потребности бизнеса и являются залогом его устойчивости.

В линейке продуктов от разработчика Linkos Group — целая экосистема цифровых решений, без которых сложно представить работу украинского бизнеса. Налоговая отчетность, электронные договоры, фискализация или учет товаров — все это теперь всего в несколько кликов в простых, понятных интерфейсах, а не часы рутины и кучи бумаги.

Бухгалтеры получили скорость и удобство, предприниматели — контроль и уверенность, а государство — прозрачную отчетность.

Но главное — в моменты самых больших вызовов: во время войны, кризисов или пандемий, — решения от Linkos Group оставались надежной опорой для украинского бизнеса, который в очередной раз поражает мир своей устойчивостью.

Цифровая инфраструктура устойчивости: как бизнес выстоял во время войны

После 24 февраля 2022 года украинский бизнес оказался в условиях, к которым не готовят ни бизнес-школы, ни хакатоны. Военные реалии диктовали: без надежной цифровой инфраструктуры экономика просто не выживет.

И именно тогда сервисы Linkos Group стали этим настоящим «невидимым тылом», без которого никак. Они работали всегда:

во время блэкаутов,

без доступа к интернету в офисах,

в период массовой эвакуации предприятий.

Под обстрелами, во времена разрушений критически важные для бизнеса сервисы остаются доступными. Для миллионов пользователей это стало сигналом — система выдерживает любые обстоятельства.

В Linkos Group признаются, что секрет такой надежности — в сочетании трех вещей: облачная архитектура, многоуровневый бэкап в каждом продукте и, самое важное, команда, которая верит в свое дело.

«Наше главное преимущество — это команда, которая не боится вызовов и всегда держит фокус на главном — чтобы бизнес работал без лишнего стресса, — говорит Олеся Линник, управляющий партнер Linkos Group. — Наши клиенты знают, что могут на нас положиться, а мы, в свою очередь, делаем все, чтобы их работа была простой, безопасной и максимально эффективной».

Партнерство с государством: от сервера ГНС до цифровой евроинтеграции

Linkos Group не только создает коммерческие продукты, но и внедряет решения, которые формируют сам рынок. В частности, в сотрудничестве с государством реализованы такие важные проекты, как:

собственная разработка фискального сервера для ПРРО по заказу ГНС,

участие во внедрении е-ТТН — цифровой товарно-транспортной накладной,

разработка API-решений для автоматизированной отчетности и обмена данными между бизнесами,

содействие цифровой евроинтеграции: продукты Linkos Group гармонизируются с европейскими практиками и стандартами.

Это не просто автоматизация. Это эффективное взаимодействие бизнеса с государством в цифровой плоскости.

Витамины для бизнеса: концепция цифровой поддержки

Война показала: бизнесу нужны не только технологии, но и надежная поддержка, которая работает при любых обстоятельствах. Linkos Group подхватила эту идею и превратила надежность своих сервисов в собственную концепцию — помогать компаниям работать без стресса и в кризисные моменты, и в обычные рабочие дни.

Так появилась «витаминизация бизнеса»: каждый сервис компании действует как «витамин», усиливающий определенную «систему» в организме предприятия — #ВітамінізуюБізнес.

Вот как это работает:

Автоматизирует обмен документами и обеспечивает спокойствие бухгалтера. Все в одном месте: отчеты, накладные, акты, договоры.

Программный РРО с учетом товаров и аналитикой продаж. Знает, как фискализировать чек, даже если отключен сервер ГНС или на торговой точке не работает интернет, ведь обладает полноценным офлайн-режимом.

Идеальное решение для ФОПов и малого бизнеса. Работает в браузере, позволяет подавать отчетность, подписывать документы, ТТН, фискализировать чеки.

Электронные подписи, сертификаты, криптография — все, что обеспечивает юридическую силу и бережет конфиденциальность передаваемой информации. В партнерстве с государством компания обеспечила сертифицированную защиту документов для тысяч организаций.

ISpro витамин учетной силы.

ERP-система, охватывающая все бизнес-процессы: учет, логистику, персонал, финансы. Подходит как для крупного производства, так и для среднего бизнеса, который хочет держать все показатели под контролем.

Стенды компании на каждом из бизнес-событий вызывают интерес посетителей. Не стал исключением и форум Украина как бренд / Фото: NV

От устойчивости к прозрачности: новые стандарты для бизнеса

Введение международного формата налогового аудита SAF-T стало серьезным вызовом для украинских компаний. Если для налоговых органов это — удобный доступ к данным предприятия, то для бизнеса настоящим камнем преткновения оказалась техническая реализация законодательного требования. Как быстро и точно сформировать сложный файл, без ручной работы и ошибок и не завалив внеплановой работой всю бухгалтерию?

Именно на этот вызов первой откликнулась Linkos Group. Компания не только разработала решение Medoc API SAF-T UA для автоматического формирования файла налогового аудита SAF-T благодаря возможности интеграции с учетными системами предприятий, но и консультировала клиентов, запускала пилоты и помогала адаптировать инструмент под нужды различных бизнесов.

Отчетность по стандарту SAF-T UA повышает прозрачность бизнеса, формирует доверие к отчетности, уменьшает количество проверок и создает равные условия для предпринимателей. Это — пример того, как технологии способны не только упрощать процессы, но и менять правила игры в масштабах экономики всей страны.

И это снова история не только о технологиях. Это пример того, как цифровые решения для бизнеса могут усиливать государственные реформы и работать на общий экономический результат.

Вызовы бизнеса как точка роста

Linkos Group делает значительно больше, чем просто создает приложения. Команда на опережение реагирует на реальные вызовы и шаг за шагом строит цифровую экосистему, которая обеспечивает устойчивость бизнеса и помогает стране двигаться вперед.

Электронный документооборот, налоговая отчетность, цифровые подписи, программные кассы, аудит SAF-T, отчетность CRS, электронные ТТН — все для того, чтобы бизнес в Украине работал современно, легко и эффективно и оставался конкурентоспособным в любых условиях.

На форуме Украина как бренд стенд компании в очередной раз вызвал интерес посетителей. Потому что история Linkos Group — это не только о технологиях. Это о доверии, поддержке бизнеса в кризисные моменты и цифровой устойчивости, которая уже стала частью национальной ценности.