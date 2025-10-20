Одна из крупнейших табачных компаний Украины не просто сохраняет бизнес, а трансформируется под новые реалии войны. Она инвестирует в безопасность, создает корпоративный пункт несокрушимости, переквалифицирует работников и поддерживает мобилизованных. Как лидеру удается удерживать доверие команды и репутацию надежного работодателя — рассказываем

Анна Зарипова, директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры Империал Тобакко в Украине

Строительство укрытия на территории компании

«Безопасность работников — один из главных фокусов компании. В строительство укрытий на территории фабрики компания вложила 50 млн грн, построив восемь модулей, которые сертифицированы по государственным нормативам и защищают от ракетной и радиационной угрозы. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компанией было потрачено более 1,5 млн грн на тренинги по безопасности».





Корпоративный пункт несокрушимости

В декабре 2022 года, во время блэкаутов, Империал Тобакко создала корпоративный пункт несокрушимости, обеспеченный теплом, светом, связью, водой, едой и даже кроватями.

Привлечение талантов

Репутацию надежного работодателя мы укрепляем путем обеспечения достойных условий труда и поддержания атмосферы, где царит уважение, доверие и забота. Поэтому текучесть кадров в компании неизменно держится на низком уровне — до 5%. А уровень вовлеченности работников в 2024 году составил 87%, что значительно выше общерыночного бенчмарка.

В прошлом году мы запустили программу переквалификации, благодаря которой работницы производства овладели новой для себя профессией — водителей боковозов.

Сервис психологической поддержки

В компании работает сервис психологической поддержки от Wellbeing Company, где каждый сотрудник может бесплатно воспользоваться помощью психолога, психотерапевта, коуча и даже нутрициолога. Поэтому индекс благополучия наших сотрудников — 91%.

Фонд помощи сотрудникам

С первого дня войны в компании действует Ukraine Hardship Fund — фонд помощи сотрудникам, пострадавшим от войны. С начала полномасштабного вторжения 55 сотрудников и семьи погибших на фронте коллег получили выплаты на общую сумму $158 тыс.

Инфографика: Империал Тобакко

Поддержка мобилизованных коллег и ветеранов

10% сотрудников проходят военную службу — это более 60 человек ( еще пятеро уволены со службы). Каждому из них выплачиваем зарплату и годовые бонусы, выделяем бюджет для закупки военного снаряжения. В 2023 году мы ввели дополнительный вид страхования для коллег-защитников — бронеполисы ( страхование военных рисков в случае ранения или смерти).

В компании действует волонтерское сообщество, которое за три года собрало более 8 млн грн на нужды военных. Также регулярно собираем Посылки благодарности на фронт, куда вкладываем снаряжение, вкусняшки, а также обереги, собственноручно сделанные нашими коллегами. А еще реализуем программу реинтеграции ветеранов Мы вместе и даже получили награду-признание Дружественные к ветеранам от Ветеран Хаб в 2024 году.

Обучение и развитие

В компании действует Программа развития талантов, программа менторства и наставничества. А у каждого сотрудника есть индивидуальный план развития. В 2024—2025 годах 14% работников получили повышение.

О компании

Империал Тобакко в Украине — часть международной компании Imperial Brands, которая представлена компаниями Империал Брендс Продакш Украина и Империал Тобако Юкрейн. Они обеспечивают производство и продажу табачных продуктов под брендами Davidoff, West, Jade, Imperial Classic и Прима Люкс. В компании работает более 600 сотрудников.