Укрытия, бронеполисы и женщины — водители боковозов: как Империал Тобакко работает во время войны
Строительство укрытия на территории компании
«Безопасность работников — один из главных фокусов компании. В строительство укрытий на территории фабрики компания вложила 50 млн грн, построив восемь модулей, которые сертифицированы по государственным нормативам и защищают от ракетной и радиационной угрозы. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компанией было потрачено более 1,5 млн грн на тренинги по безопасности».
Корпоративный пункт несокрушимости
В декабре 2022 года, во время блэкаутов, Империал Тобакко создала корпоративный пункт несокрушимости, обеспеченный теплом, светом, связью, водой, едой и даже кроватями.
Привлечение талантов
Репутацию надежного работодателя мы укрепляем путем обеспечения достойных условий труда и поддержания атмосферы, где царит уважение, доверие и забота. Поэтому текучесть кадров в компании неизменно держится на низком уровне — до 5%. А уровень вовлеченности работников в 2024 году составил 87%, что значительно выше общерыночного бенчмарка.
В прошлом году мы запустили программу переквалификации, благодаря которой работницы производства овладели новой для себя профессией — водителей боковозов.
Сервис психологической поддержки
В компании работает сервис психологической поддержки от Wellbeing Company, где каждый сотрудник может бесплатно воспользоваться помощью психолога, психотерапевта, коуча и даже нутрициолога. Поэтому индекс благополучия наших сотрудников — 91%.
Фонд помощи сотрудникам
С первого дня войны в компании действует Ukraine Hardship Fund — фонд помощи сотрудникам, пострадавшим от войны. С начала полномасштабного вторжения 55 сотрудников и семьи погибших на фронте коллег получили выплаты на общую сумму $158 тыс.
Поддержка мобилизованных коллег и ветеранов
В компании действует волонтерское сообщество, которое за три года собрало более 8 млн грн на нужды военных. Также регулярно собираем Посылки благодарности на фронт, куда вкладываем снаряжение, вкусняшки, а также обереги, собственноручно сделанные нашими коллегами. А еще реализуем программу реинтеграции ветеранов Мы вместе и даже получили награду-признание Дружественные к ветеранам от Ветеран Хаб в 2024 году.
Обучение и развитие
В компании действует Программа развития талантов, программа менторства и наставничества. А у каждого сотрудника есть индивидуальный план развития. В 2024—2025 годах 14% работников получили повышение.
О компании
Империал Тобакко в Украине — часть международной компании Imperial Brands, которая представлена компаниями Империал Брендс Продакш Украина и Империал Тобако Юкрейн. Они обеспечивают производство и продажу табачных продуктов под брендами Davidoff, West, Jade, Imperial Classic и Прима Люкс. В компании работает более 600 сотрудников.