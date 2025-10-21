Сегодня бизнес научился не просто сохранять рабочие места в условиях войны, а еще создавать новые возможности, поддерживать ветеранов и запускать уникальные программы развития. Война изменила правила игры, но компания превращает вызовы в шансы для роста своих людей и построения более сильного сообщества. Какие инструменты при этом использует? И что помогает двигаться вперед? Об этом разговор с HRD Nestlé в Украине Полиной Карелиной

Полина Карелина, HRD Nestlé в Украине.

— Какие инициативы помогают вашей компании быть среди лидеров по поддержке работников, в частности тех, кто сейчас защищает нашу страну?

— В Nestlé мы работаем сразу в трех ключевых векторах: физическая, финансовая и ментальная поддержка работников. Для мобилизованных работников уже с первых дней полномасштабной войны компания сохранила выплату среднего заработка. Это стало основой для финансовой поддержки их семей и частью масштабной программы Ukraine, WeCare, включающей материальную помощь, расширенное медицинское страхование, продуктовые наборы для тех, кто на фронте, и ветеранов, а также их семей. Программы материальной и психологической поддержки действуют не только для работников, которые служат, и ветеранов, но и для всех сотрудников компании. В целом Nestlé уже инвестировала в эти инициативы около 12 млн швейцарских франков.

Также в фокусе здоровье: с 2023 года компания ввела расширенное медицинское страхование для демобилизованных работников и отдельную программу медицинского страхования для семей военных. Психологическая помощь стала доступной не только для сотрудников, но и для их семей.

Война изменила жизнь, а значит, и управленческие подходы. Nestlé создала программу Лидерство во время войны, которая охватила более тысячи руководителей разных уровней — как в Украине, так и в других странах региона Юго-Восточной Европы. Цель — научить их эффективной работе с коллективами, в которых каждый работник по-разному переживает трудности войны, с командами, где есть мобилизованные работники и ветераны.

В июне 2025 года вместе с Европейской бизнес-ассоциацией Nestlé инициировала создание Альянса реинтеграции и поддержки ветеранов — платформы для реинтеграции, трудоустройства и профессионального роста ветеранов. Платформа будет открыта для локальных и международных компаний, которые рассматривают эту работу не только как социальную ответственность, но и как инвестицию в будущее.

— Возвращение к мирной жизни требует системной поддержки. Какие программы поддержки и интеграции ветеранов реализует ваша компания?

Для нас поддержка работников в военное время — это стратегия, а не благотворительность.

— Как я отмечала, Nestlé реализует программу Лидерство во время войны, которая уже научила более 1.000 руководителей работать с ветеранами, понимать их потребности и помогать адаптироваться в коллективе.

Ветераны активно вовлечены в разработку инициатив по принципу «Ничего для ветеранов без ветеранов». Компания предлагает расширенное медицинское страхование с акцентом на реабилитацию и профилактику. На всех локациях создаются адаптированные рабочие места, а для тех работников, кто не может вернуться на предыдущую должность, предлагаются переобучение и новые карьерные возможности.

— Есть ли у вашей компании формализованная стратегия в сфере многообразия и инклюзии и как она реализуется?

— Так, Nestlé имеет четкую стратегию по вопросам многообразия и инклюзии (D&I), которая является неотъемлемой частью корпоративной культуры. В условиях войны внимание к D&I усилилось: в фокус добавили категорию военных и ветеранов, создавая для них инклюзивную, безбарьерную и поддерживающую среду.

Основные подходы Nestlé в D&I:

Четкие цели и стратегии для создания рабочей среды, где каждый работник чувствует ценность и обладает равными возможностями.

Фокус на гендерном балансе, поддержке людей с инвалидностью, ЛГБТ+ сообщества и культурном разнообразии.

Программы обучения по предубеждениям, культурной компетентности и инклюзивному лидерству.

Сотрудничество с университетами и организациями для продвижения D&I и программы стажировки для представителей меньшинств.

Регулярная оценка прогресса через метрики и постоянное совершенствование.

Поддержка D&I в обществе путем проектов и партнерств.

Открытая коммуникация, где работники могут делиться опытом.

Среди конкретных инициатив — политика отцовства (введена в 2023 году) и новые программы поддержки работников с критическими заболеваниями.

— Имеет ли Nestlé программы адаптации и развития для молодых специалистов?

— Так, компания поддерживает молодежь через глобальную инициативу Nestlé needs YOUth, которая к 2030 году имеет целью создать экономические возможности для 10 миллионов молодых людей по всему миру.

В Украине реализуются ее ключевые направления:

Программы стажировки, дающие первый практический опыт работы в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Подготовка к трудоустройству путем онлайн-обучения, сотрудничествя с ВУЗами и ярмарок вакансий.

Развитие навыков предпринимательства через специальные учебные платформы.

За два последних года мы взяли на стажировку более 190 человек, около 35% из них получили постоянные позиции после своих миссий в Nestlé. За этот же период мы трудоустроили в компании более 600 представителей украинской молодежи. Для работников с высоким потенциалом действуют программы развития с помощью менторства.

— Работают ли женщины в Nestlé на традиционно «мужских» позициях и есть ли программы их развития?

— Да, и мы этим гордимся. Во время войны, когда многие мужчины мобилизованы, компания открыла новые возможности для женщин в производстве, логистике, техническом обслуживании и других сферах, которые ранее считались мужскими.

Более 47% менеджерских позиций в Украине занимают женщины. Компания реализует политику равных возможностей и поддерживает женщин через программы лидерства, менторства и коучинга.

В рамках инициативы Ukraine, WeCare более 5.500 сотрудников получают поддержку, а женщины получают доступ к переквалификации и развитию лидерских навыков. Глобально действует Gender Balance Acceleration Plan, по которому сотни женщин ежегодно проходят менторские программы для развития на позиции топ-менеджмента.

— Предусмотрены ли в Nestlé условия для трудоустройства лиц с инвалидностью?

— Да, компания создает инклюзивную среду с равными возможностями для работников с инвалидностью. С начала войны мы ввели гибкий график, дистанционную и гибридную работу. Также занимаемся адаптацией рабочего пространства под индивидуальные потребности работников. В то же время обеспечиваем психологическую поддержку, проводим тренинги и тесно сотрудничаем с общественными организациями по этим направлениям.

— Расскажите о психологической поддержке ваших работников.

— Nestlé предоставляет многоуровневую психологическую поддержку благодаря программе Employee Assistance Program — бесплатные консультации и кризисная помощь. Проводятся вебинары и тренинги по стресс-менеджменту, на которых обучают более 1.000 лидеров распознавать выгорание и создавать поддерживающую среду.

В компании мы придерживаемся философии Care in Action, которая гарантирует поддержку каждому независимо от обстоятельств. Ведь благополучие работников в Nestlé — это целостная система, охватывающая:

Физическое здоровье ( безопасное рабочее место, медстрахование, вакцинация, здоровое питание, эргономика).

Ментальное здоровье ( психологическая поддержка, обучение лидеров).

Социальное благосостояние ( корпоративные мероприятия, финансовая помощь, релокация).

Финансовое благополучие ( конкурентная зарплата, премии, помощь в сложных обстоятельствах).

— Поддерживает ли Nestlé социальные или благотворительные инициативы?

— Да. С начала полномасштабной войны компания предоставила гуманитарной помощи на более 29 млн швейцарских франков (1,5 млрд грн), сотрудничает с более 200 благотворительными организациями, поддерживает реабилитационные центры для военных и гражданских Unbroken и Superhumans. А посредством инициативы UkraiNEST Foundation собрали более 290 тыс. франков на восстановление жилья для 69 работников.

— Что входит в компенсационный пакет кроме зарплаты?

— Сюда входят полное медицинское страхование для работников и их семей, страхование жизни, психологическая поддержка, программы обучения и развития, фитнес и питание на рабочем месте, программы релокации, финансовая помощь, поддержка ветеранов, гибкий график и безопасность на рабочих локациях.

— Какие возможности для профессионального развития предлагает компания?

— Доступ к цифровым платформам с учебными курсами, микрообучение, менторские программы. Украинские команды участвуют в глобальных программах. Сотрудники могут двигаться по карьерной лестнице внутри компании, а развитие поддерживается регулярной обратной связью с менеджерами.

— Существуют ли программы ротации и система преемственности?

— Да, в 2023 году введена программа cross-functional rotation для молодых менеджеров — возможность менять функции для расширения бизнес-экспертизы. Система Talent Review & Succession Planning охватывает все уровни: в 2024 году более 70% руководящих позиций заняли внутренние кандидаты.

В то же время поддерживается международная мобильность. Украинские специалисты работают в глобальных проектах Nestlé, что укрепляет их опыт и бренд компании. Поэтому наша компания не просто адаптируется к новой реальности, а формирует ее. Для нас поддержка работников в военное время — это стратегия, а не благотворительность.