Для ветеранов путь от фронта к гражданской жизни непростой. Бывшие военные нуждаются в адаптированном рабочем месте, медицинской и юридической помощи, психологическом восстановлении и эмоциональной поддержке. Интерпайп Виктора Пинчука сопровождает своих сотрудников с первого дня мобилизации с 2014 года. Систему реинтеграции ветеранов начал строить в 2022 году, когда из-за количества ветеранов ситуативных решений стало мало.

Одно из важных условий возвращения военных к гражданской жизни — поддерживающая комфортная среда общения. Создать такую для ветеранов компании удалось постепенно с помощью еженедельных семейных мероприятий, куда приглашают по желанию.

«В компании работает 209 ветеранов. У каждого своя история, график работы, состояние здоровья, семейные обстоятельства, все они живут в разных городах и поселках. Но каждый из них нуждается в комфортном общении для эмоционального восстановления. Причем один хочет отвлечься от военного опыта, второй, наоборот, вспомнить, а третий просто помолчать на природе вместе со своими. Именно такую возможность — комфортного нетоксичного общения — мы создаем на наших мероприятиях. Ветераны имеют возможность выбирать ивенты по собственным интересам, ведь каждый раз мы предлагаем различные активности, приезжать самим или вместе с семьей в любом составе, посещать одно мероприятие в год или еженедельно», — рассказывает Людмила Новак, директор по коммуникациям Интерпайп и куратор корпоративной патронатной службы.

Адаптированная программа

Первые ветеранские мероприятия стартовали год назад — в октябре 2024-го. Уже тогда они были продуманы до мелочей. Формат встреч компания создавала в сотрудничестве с психологами, специализирующимися на поддержке ветеранов и их семей. За основу взяли международные практики, в частности американские и израильские. Детально проработана инклюзивная составляющая. Ведь многие сотрудники перед выходом на работу прошли длительную реабилитацию после ранений, а некоторые имеют ампутации.

На встречу ветераны приглашают родных: жену или любимую, детей, родителей, братьев и сестер. И для всей семьи участие является бесплатным. За это время экс-военные и их семьи уже прошли иппотерапию и анималотерапию, попробовали себя в адаптивной рыбалке, посетили гончарню и сыроварню, участвовали в чаепитиях и творческих мастер-классах. Всего уже проведено более 40 мероприятий.

Вместе с экс-защитниками на ивентах всегда присутствуют менеджер по работе с демобилизованными и координаторы патронатной службы, которые сопровождали мужчин во время службы. Они непосредственно организуют мероприятия и, главное, хорошо знают каждого бойца, ведь поддерживают с ним связь как во время службы, так и после возвращения домой.

Детали организации

Ветеранским сообществом в компании занимается Владимир Дулисов, сам ветеран и менеджер по работе с демобилизованными патронатной службы Интерпайп. Опираясь на собственный опыт, Владимир отмечает: еженедельные встречи выполняют двойную роль. С одной стороны, это отдых. А с другой — то самое пространство, где ветераны могут откровенно говорить о своих проблемах и находить новые точки опоры.

«Особое внимание мы уделяем деталям организации. Благодаря этому мероприятия одинаково доступны и полезны для разных групп ветеранов — как тех, кто уже вернулся на рабочее место, так и тех, кто еще восстанавливается после ранений. Учитываем даже сезонность. Летом, например, это максимум природы и движения», — добавляет Владимир.

Одним из таких мероприятий стал загородный отдых в последний день лета. Ветераны купались в бассейне, ловили рыбу, катались на катамаранах и кормили животных. Незабываемый опыт ветераны получили и во время парусной регаты. 19 работников-ветеранов вышли на воду в акватории Днепра на девяти яхтах. Для большинства это был первый опыт.

Этим летом к ветеранским ивентам впервые присоединился Сергей Петрищев. Мужчина из Никополя. В первый день полномасштабного вторжения ушел добровольцем. Прошел бои на Донецком и Харьковском направлениях. Тяжелое осколочное ранение, ампутация ноги и длительная реабилитация. Сегодня Сергей снова в коллективе.

«Первый мой ивент — катание на каяках. Впоследствии я с другими ветеранами из Интерпайп вышел на воду в Одессе во время чемпионата Украины по гребле на ялах. Наша команда заняла второе место. Это были невероятные эмоции», — говорит Сергей.

Ветеранские встречи проходят преимущественно в Днепре и пригороде, но для таких, как Сергей, Интерпайп организовывает трансфер. В компании понимают: формат совместного отдыха работает лучше любых лекций. Во время таких ивентов кто-то по-новому учится радоваться простым вещам, кто-то снова улыбается, кто-то решается на открытое общение.