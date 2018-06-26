Киевхлеб подал иск против Roshen из-за Киевского торта

Киевхлеб обратился в суд с иском к дочернему предприятию кондитерской корпорации и к киевской кондитерской фабрике Рошен

Киевхлеб просит Хозяйственный суд Киева признать за собой право предыдущего пользователя на изображение для упаковки символики Киевского торта.

Об этом говорится в определении суда от 14 июня, передают Українські Новини.

Так, Киевхлеб обратился в суд с иском против дочернему предприятию кондитерской корпорации Рошен и к киевской кондитерской фабрике Рошен с просьбой признать собой право предыдущего пользователя на изображение таких элементов: верхняя этикетка в форме круга, которая содержит композицию из графических элементов в виде листья каштана со спелыми плодами, которые занимают от третьей части до половины указанной этикетки; а также надписи Киевский торт, выполненной старославянским или подобным шрифтом, буквами красного или белого цвета на белом фоне или ленте красного цвета.

Также к этим элементам относится боковая этикетка в форме прямоугольника, по всей длине которой расположен изобразительный элемент в виде узора, в котором в определенной последовательности повторяются изображения верхней этикетки: листья каштана с плодами, красная лента с надписью Киевский и так далее.

Киевхлеб также отмечает, что подача такого иска обусловлена многочисленными исками корпорации Рошен, которая, нарушая действующее законодательство Украины, которое регулирует право предыдущего пользователя, пытается запретить компании Киевхлеб использовать как название торта Киевский, так и указанные элементы упаковки.

В качестве аргумента в свою пользу компания заявляет, что ее предприятия изготавливают торт Киевский еще с 1967 года.

Судебное заседание по делу назначено на 5 июля.

Кроме того, Киевхлеб ходатайствовал о привлечении к участию в деле третьих лиц – британской Amo Capital Partners LTD и Киевский БКК, но, исходя из материалов дела, суд отказал.

На данный момент Киевхлеб торты не производит.

Компания Киевхлеб создана в 1996 году. В ее входят девять производственных площадок компании, которые находятся в Киеве и Киевской области. На производственных мощностях выпускается 550 тонн хлебобулочных и 10 тонн кондитерских изделий в сутки.

2016 год компания Киевхлеб, согласно международным стандартам финотчетности, закончила с чистой прибылью 19,5 млн грн, увеличив чистый доход на 41,5%.

Напомним, что ранее АМКУ оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за использование оформления для торта Сказочный ключик, которое, по мнению ведомства, похоже на оформление упаковки торта Золотой ключик производства дочернего предприятия Кондитерская корпорация Рошен.

Кроме того, суд также запретил Киевхлебу производить торты Золотой ключик в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку "рошеновских" тортов.

Позже Рошен обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина, а также производителем Беллария права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой Киевский торт. Суд постановил уничтожить и эти упаковки.

В корпорации также заявили, что право на маркировку тортов знаком Киевский торт на территории Украины принадлежит исключительно компании.

22 июня стало известно, что Антимонопольный комитет оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тыс. грн за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия Кондитерская корпорация Рошен.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая находится на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.