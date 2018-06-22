АМКУ оштрафовал кондитерскую компанию за имитацию упаковки Roshen

Впрочем, не уточняется, из-за какой упаковки оштрафовали БКК

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тыс. грн за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия Кондитерская корпорация Рошен.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Так, компания оштрафована за нарушение закона О защите от недобросовестной конкуренции. В сообщении не уточняется, о какой именно упаковке идет речь.

Киевский БКК - украинский производитель тортов и пирожных. В ассортименте БКК более 90 позиций тортов и пирожных, в том числе торты Киевский дар, Грильяжный глазури, Пражский с вишней, Крещатый яр, Киевские каштаны, пирожные Заварные с кремом, Бисквитно-кремовые и трюфельные. Ежемесячно БКК производит 350 тонн кондитерских изделий.

Напомним, что ранее АМКУ оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за использование оформления для торта Сказочный ключик, которое, по мнению ведомства, похоже на оформление упаковки торта Золотой ключик производства дочернего предприятия Кондитерская корпорация Рошен.

Кроме того, суд также запретил Киевхлебу производить торты Золотой ключик в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку "рошеновских" тортов.

Позже Рошен обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина, а также производителем Беллария права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой Киевский торт. Суд постановил уничтожить и эти упаковки.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая находится в стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen. Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.