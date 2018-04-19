Интерпайп начнет совместное производство с мировым трубным гигантом

Начало производства запланировано на осень 2018 года

Трубно-колесная компания Интерпайп бизнесмена Виктора Пинчука и мировой лидер в производстве премиальных трубных продуктов - французская Vallourec объявили о совместном производстве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В основном компании займутся производством линейных труб, труб общего назначения, а также продукции для машиностроения.

При этом, сотрудничество не распространится на трубы для добычи нефти и газа.

Трубы производства Интерпайп будут проходить отделку и контроль качества на финишной линии, которая будет построена на базе Интерпайп Нико Тьюб и будет находиться в управлении Vallourec. Линия будет создана в рамках совместного предприятия компаний.

Начало производства запланировано на осень 2018 года. На европейском рынке трубы будут реализовываться под брендом Vallourec.

Интерпайп входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Напомним, что в октябре 2017 года Интерпайп заявила о намерении создать совместное предприятие с Vallourec.

В ноябре Антимонопольный орган Германии выдал Интерпайп и Vallourec разрешение на создание совместного предприятия в Европе.

Компания Vallourec (Франция) является одним из ведущих мировых производителей бесшовных стальных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других отраслей промышленности.