Появился новый конкурент. У России резко упали поставки угля на один из ключевых рынков

Южная Корея сократила импорт российского энергетического угля, переключившись на поставки из Колумбии из-за более низких цен и отсутствия санкционных рисков.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Структура спроса начала меняться осенью. Российские угольщики, которые летом лидировали на корейском рынке с экспортом 3,76 млн тонн, столкнулись с конкурентами из Колумбии», — говорится в публикации, — «Те часто делают более выгодное предложение, покрывая часть фрахта или предлагая скидки, чтобы закрепить свои позиции, а отсутствие санкций обеспечивает им дополнительное преимущество».

Реклама

В сентябре по сравнению с августом экспорт российского угля в Южную Корею снизился на 14% до 2,7 млн тонн.

«Еще заметнее он просел к середине октября. В первую неделю месяца Колумбия увеличила отгрузки угля почти вдвое до 1,3 млн тонн. Из них 310 тыс. тонн было направлено Сеулу», - говорится в публикации, — «С 1 по 20 октября Россия поставила в Южную Корею 1,1 млн тонн угля. Поэтому по итогам месяца будет снижение к сентябрю».

Российские угольщики стремятся закрепить позиции в Южной Корее, поскольку цены там выше. При этом вернуть летние показатели России не удастся, считают российские эксперты.

«Корейские компании уже близки к исчерпанию объемов, рекомендованных правительством в качестве „внутреннего лимита“ на закупку российского угля», - говорится в публикации со ссылкой на российских экспертов. — «Формально ограничений нет, но государственные компании и трейдеры ориентируются на эти рамки при планировании закупок».

При этом сейчас основными конкурентами России на корейском рынке являются Австралия и Индонезия.

Австралия в сентябре увеличила экспорт угля в Сеул на 39,2% до 3,64 млн тонн. А Индонезия сократила поставки на 20,5% до 2,86 млн тонн.

Как сообщалось, совокупный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300−350 млрд руб. ($3,8−4,4 млрд). При этом в прошлом году убыток отрасли составил 112,6 млрд руб. (около $1,4 млрд, — ред.).

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в угольной промышленности РФ продолжаются глубоко кризисные процессы.