Снизил из США. Один из крупнейших мировых покупателей СПГ резко увеличил импорт из России

Япония, один из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года сократила импорт СПГ на 5% до 5,156 млн тонн.

Об этом пишет российский Интерфакс.

С начала года Япония уменьшила импорт СПГ на 2,6% до 47,925 млн тонн.

При этом в сентябре по сравнению с сентябрем 2024 года Япония увеличила импорт СПГ из России на 28,5% до 555 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 6 месяцев. С начала года поставки российского СПГ в Японию выросли на 4% до 4,287 млн тонн.

Поставки СПГ из США в Японию в сентябре обвалились в шесть раз до 127 тыс. тонн, с начала года они сократились на 37% до 2,907 млн тонн.

Поставки СПГ из региона Юго-Восточной Азии выросли на 8% до 1,46 млн. тонн в сентябре и до 11,949 млн тонн с начала года (-3%).

Ближневосточный экспорт СПГ в Японию в сентябре упал на 22% до 565 тыс. тонн, а с начала года поставки снизились на 7% до 5,183 млн тонн.

Как сообщалось, в начале сентября крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) Новатэк подтвердил поставки в Китай первой партии СПГ из подсанкционного проекта Арктик СПГ-2.

Это стало первой известной доставкой груза из Арктик СПГ-2 покупателю с момента запуска завода в конце 2023 года, отгрузка с которого осложнена риском вторичных санкций.

Экспорт российского СПГ в Китай вырос в прошлом году на 3,3% до 8,3 млн тонн.