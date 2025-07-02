Многомиллиардные долги и убытки. Российские власти признали глубокий кризис в важнейшей добывающей отрасли

Совокупный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300−350 млрд руб. ($3,8−4,4 млрд).

Такой сценарий неизбежен, если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками. Об этом заявил замдиректора департамента минэнерго РФ Дмитрий Лопатин, сообщает Интерфакс.

«Ситуация ухудшается. В прошлом году убыток составлял 112,6 млрд руб. (около $1,4 млрд, — ред.), за первые пять месяцев мы уже имеем убыток порядка 112 млрд руб.», — сказал он.

«При этом одна из самых главных проблем, с которой сталкивается угольная промышленность — это ситуация с закредитованностью. На сегодняшний день кредитов набрано на 1,2 трлн руб. ($15,2 млрд). К концу года мы ожидаем, что эта цифра вырастет до 1,4 трлн руб. ($17,7 млрд)», — отметил чиновник.

По словам Лопатина, минэнерго находится на постоянной связи с Центробанком РФ по этому вопросу.

В конце мая правительство страны-агрессора утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в угольной промышленности РФ продолжаются глубоко кризисные процессы.