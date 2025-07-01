Более двух третей российской экономики уже пребывают или находятся на пороге стагнации.

На сегодня в реальном состоянии стагнации находится 52% российской экономики, прежде всего это касается обрабатывающей сферы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Кроме того, по данным СВРУ, глубоко кризисные процессы в России отмечаются в сферах угольной промышленности, нефтепереработке, строительстве, автопромышленности и логистике — эти отрасли дополнительно формируют еще примерно 17% совокупного дохода федерального бюджета РФ.

Как пояснили в Службе, основная причина кризисных и стагнационных явлений заключается в том, что более 40% российских предприятий имеют обязательства, втрое превышающие их прибыль.

«При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование — и слишком дорогое, и фактически недоступно», — пояснили в СВРУ.

Украинская разведка также сообщила, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну. Это сделано с целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния. «Отныне для успокоения общественности будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели», — добавили в украинской разведке.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин расширил перечень информации, которая подпадает под закон о государственной тайне в России.