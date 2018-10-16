Аукцион по продаже Гулливера провалили

Аукцион по продаже права требования по кредитному договору, обеспечением по которому выступает многофункциональный комплекс Gulliver в Киеве, со стартовой ценой почти 18,2 млрд грн ($645,9 млн) не состоялся.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия СЕТАМ, передают Українські Новини.

Заявки на участие в торгах подали 10 участников, однако все они были отклонены. Причины отклонения заявок не указываются.

На продажу были выставлены права требования на земельный участок площадью более 1,1 га и расположенный на ней торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м. Также в лот входит земучасток общей площадью более 0,1 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с объектами общественного назначения и паркингом.

В стартовую цену вложен остаток кредитной задолженности по состоянию на дату проведения торгов. Аукцион должен был состояться 16 октября.

Напомним, что в ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Gulliver.

10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на Gulliver, а уже 17 января комплекс был арестован повторно. Арест имущества производился в рамках дела о хищениях в банке Михайловский.

В конце сентября ТРЦ Gulliver в Киеве выставили на продажу.