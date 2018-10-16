ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей

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Заявки на участие в аукционе по продаже ТРЦ Gulliver подали 10 участников
Фото: Gulliver

Заявки на участие в аукционе по продаже ТРЦ Gulliver подали 10 участников

Участие в аукционе по продаже прав требований по кредитам, в залоге по которым выступает многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver и земельный участок под ним будут, принимать 10 участников.

Об этом пишет Retailers.

Так, вчера, 15 октября, в 9:00 завершился прием заявок на участие в аукционе по продаже прав требований по кредитам, в залоге по которым выступает МФК Gulliver и земельный участок под ним. Сегодня, 16 октября, состоится конкурс.

Для принятия участия в аукционе участники должны внести гарантийный взнос - 908,8 млн грн ($32,3 млн). Заказчики аукциона - государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - имеют право отказаться от заключения договора купли-продажи с победителем торгов в случае, если будут выявлены факты, которые свидетельствуют про его негативную деловую репутацию, а также в случае если участник связан с заемщиком.

Стартовая цена продажи лота составляет 18,2 млрд грн ($645,9 млн). Эта сумма – остаток задолженности по кредитному договору, в которую входит основная сумма задолженности, проценты, комиссия, пени и штрафы. Возможность снижения начальной цены не предусматривается. В права требования по договорам обеспечения входят торгово-офисный комплекс (с объектами общественного назначения и паркингом) общей площадью 151 800 кв. м.  и земельный участок  1,14 га на пл. Спортивная, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика. По указанному адресу находится МФК Gulliver, в который входит ТРЦ общей площадью 56 000 кв.м. и БЦ на 80 000 кв.м.

Напомним, что в ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Gulliver в Киеве.

10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на Gulliver, а уже 17 января комплекс был арестован повторно. Арест имущества производился в рамках дела о хищениях в банке Михайловский.

В конце сентября ТРЦ Gulliver в Киеве выставили на продажу.

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