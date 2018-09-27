ТРЦ Gulliver в Киеве выставили на продажу

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Стартовая цена комплекса - 18,2 млрд грн
Фото: Gulliver

Стартовая цена комплекса - 18,2 млрд грн

Госпредприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставило на продажу права требования по кредитному договору, обеспечением по которому выступает многофункциональный комплекс Gulliver в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте СЕТАМ, передают Українськi Новини.

Так, продаются права требования на земельный участок площадью 1,1 га и расположенный на ней торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м.

Также в лот входит земельный участок общей площадью 0,1 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с объектами общественного назначения и паркингом.

В стартовую цену вложен остаток кредитной задолженности по состоянию на дату проведения торгов.

Стартовая цена комплекса - 18,2 млрд грн. Аукцион назначен на 16 октября. Заявки можно подавать до 15 октября.

Отмечается, что продажа прав требования является добровольной.

Напомним, что в ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Gulliver в Киеве.

10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на Gulliver, а уже 17 января комплекс был арестован повторно. Арест имущества производился в рамках дела о хищениях в банке Михайловский.

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