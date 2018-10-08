lifecell вышел на рынок денежных переводов

lifecell разрешили перевод средств в гривне без открытия счета

Национальный банк Украины (НБУ) выдал платежному оператору Пейселл, дочерней компании оператора мобильной связи lifecell, лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета.

Об этом сообщили в НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Новые финансовые возможности, внедрение которых запланировано на конец текущего года, будут работать в качестве полноценного мобильного кошелька как для абонентов предоплаченной мобильной связи компании lifecell, так и для абонентов других операторов мобильной связи", - отметили в пресс-службе мобильного оператора.

Ранее сообщалось,что НБУ зарегистрировал платежного оператора Пейселл.

Напомним, в начале сентября мобильный оператор Киевстар в партнерстве с национальной платежной системой Простір запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов Смарт-гроші.

lifecell – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.