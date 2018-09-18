lifecell разрешили выйти на финансовый рынок Украины

Платежный оператор будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции относительно перевода средств

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал платежного оператора Пейселл, который принадлежит оператору мобильной связи lifecell.

Такое решение Нацбанк принял 17 сентября, передают Українські Новини.

Компания Пейселл будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции относительно перевода средств.

Напомним, в начале сентября мобильный оператор Киевстар в партнерстве с национальной платежной системой Простір запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов Смарт-гроші.

lifecell – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.