lifecell разрешили выйти на финансовый рынок Украины

0 комментировать
Платежный оператор будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции относительно перевода средств
Фото: psm7.com

Платежный оператор будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции относительно перевода средств

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал платежного оператора Пейселл, который принадлежит оператору мобильной связи lifecell.

Такое решение Нацбанк принял 17 сентября, передают Українські Новини.

Компания Пейселл будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции относительно перевода средств.

Напомним, в начале сентября мобильный оператор Киевстар в партнерстве с национальной платежной системой Простір запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов Смарт-гроші.

lifecell – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове