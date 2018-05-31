В Украине подорожали ж/д билеты

Монополист железнодорожных перевозок – компания Укрзализныця 30 мая повысила цены на железнодорожные билеты на 12%.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии УНН.

"Да, так и есть (произошло повышение с 30 мая - ред.). С 1 октября будет второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта", - сообщили в компании.

Ранее в Укрзализныце отмечали, что доплачивать не придется, если билет куплен до 30 мая, в том числе и на более поздние даты.

Второй этап повышения – также на 12% – состоится в октябре. В целом в 2018 году индексация составит 25%.

Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на 12% на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года. Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця рассчитывала на 20% повысить стоимостьпассажирских перевозок в 2018 году, проведя повышение в два этапа. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля. Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.