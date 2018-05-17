Билеты на ж/д поезда подорожают с 30 мая

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Укрзализныця повысит цену билетов на 12%
Фото: zn.ua

Укрзализныця повысит цену билетов на 12%

Укрзализныця с 30 мая повысит тарифы на пассажирские перевозки на 12%.

Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая в газете Урядовый весник, сообщили в пресс-службе УЗ, передает Интерфакс-Украина.

Как отметили в УЗ, доплачивать не придется, если билет куплен до 30 мая, в том числе и на более поздние даты.

Второй этап повышения – также на 12% – состоится с 1 октября. В целом в 2018 году индексация составит 25%.

Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на 12% на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года. Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця рассчитывала на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году, проведя повышение в два этапа. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля. Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

 

 

 

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