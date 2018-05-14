Укрзализныця стала продавать больше билетов

За первый квартал было оформлено почти 90 тыс. билетов

За первый квартал 2018 Укрзализныця продала 89,5 тыс. билетов в международных кассах, на 18,5% больше, чем за первый квартал прошлого года (75,5 тыс.).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, что больше всего проездных документов в международном сообщении продано на вокзалах Львова, Чопа, Киева, Одессы и Хмельницкого.

Кроме того, Укрзализныця рассматривает возможность открыть международные кассы на вокзалах станций Стрый, Киверцы, Раздельная-1, Подольск, Вапнярка.

Евгений Кравцов напомнил, что Укрзализныця совместно с железными дорогами других стран продолжает работу по расширению перечня поездов международного сообщения, на которые можно оформили электронные проездные документы.

Как известно, Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныци пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.