Украина заняла $2 млрд под высокие проценты

Турция привлекла $2 млрд от внешних инвесторов на пять лет под 7,5% годовых

Министерство финансов Украины разместило два новых выпуска еврооблигаций: на $750 млн со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, ставка купона по 5-летним ценным бумагам установлена на уровне 8,994% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.

Минфин ожидает, что агентства Standard & Poor's и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже B-. Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Также отмечается, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов. Общий объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Расчеты по еврооблигациям должны состояться 1 ноября 2018 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на $725 млн со сроком погашения в феврале 2019 года.

"Мы благодарны иностранным партнерам, которые сегодня, несмотря на сложную ситуацию на международных рынках капитала, в очередной раз продемонстрировали свою веру в Украину и поддержку тех реформ, которые осуществляют правительство, президент и Верховная Рада. Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 года и старта новой программы с Международным валютным фондом, Украина получит сильные позиции, которые позволят нам своевременно выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами", – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

При этом, как пишет издание Зеркало недели, Турция привлекла $2 млрд от внешних инвесторов на пять лет под 7,5% годовых, несмотря на обвал национальной валюты, и учетную ставку 24%, а также годовую инфляцию 25,5%.

Кроме того, в феврале-марте этого года стоимость привлечения средств на внешних рынках была намного ниже. Аргентина размещала столетние бонды под 7,1%, Египет – десятилетние по 6,5%, Гана – одиннадцатилетние по 7,6%.

"Все, что нам было нужно, чтобы встать с ними в ряд, – позитивный сигнал от миссии МВФ, которая как раз в феврале была в Украине", – отмечает издание.

Напомним, что размещенные 25 октября новые 5- и 10-летние еврооблигации Украины в первый же день торговались на рынке выше номинальной стоимости.