Новые госбумаги на $2 млрд в первый же день торгуются по завышенным ставкам

Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала

Размещенные днем ранее новые 5- и 10-летние еврооблигации Украины в пятницу, 26 октября, уже торгуются на рынке выше номинальной стоимости.

По данным торговой системы Bloomberg, бумаги с погашением 1 февраля 2024 года к 12:35 кв подорожали до 100,639% номинала, что предполагает доходность на уровне 8,82% годовых, при том что ценные бумаги были размещены с доходностью 8,99% годовых, передает агентство Интерфакс-Украина.

В свою очередь еврооблигации с погашением 1 ноября 2028 года к указанному времени торговались по цене 101,139% номинала, что предполагает доходность 9,57% годовых, тогда как доходность при размещении составила 9,75% годовых.

По данным торговой системы поставка ценных бумаг ожидается 1 ноября 2018 года.

Украина днем ранее разместила пятилетний транш еврооблигаций на $750 млн и 10-летний на $1,25 млрд. Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,37%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму почти $1,6 млрд.

Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.