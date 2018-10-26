Новые госбумаги на $2 млрд в первый же день торгуются по завышенным ставкам

Размещенные днем ранее новые 5- и 10-летние еврооблигации Украины в пятницу, 26 октября, уже торгуются на рынке выше номинальной стоимости.
По данным торговой системы Bloomberg, бумаги с погашением 1 февраля 2024 года к 12:35 кв подорожали до 100,639% номинала, что предполагает доходность на уровне 8,82% годовых, при том что ценные бумаги были размещены с доходностью 8,99% годовых, передает агентство Интерфакс-Украина.
В свою очередь еврооблигации с погашением 1 ноября 2028 года к указанному времени торговались по цене 101,139% номинала, что предполагает доходность 9,57% годовых, тогда как доходность при размещении составила 9,75% годовых.
По данным торговой системы поставка ценных бумаг ожидается 1 ноября 2018 года.
Украина днем ранее разместила пятилетний транш еврооблигаций на $750 млн и 10-летний на $1,25 млрд. Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,37%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму почти $1,6 млрд.
Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования