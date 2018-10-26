Украина заняла еще $2 млрд – СМИ

Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего – $1,25 млрд.
Об этом Интерфаксу сообщил источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего – 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,99% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Напомним, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,37%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму почти $1,6 млрд.
Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
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