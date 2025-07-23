Персонал сократился в 4 раза. У Росатома начались проблемы на строительстве крупной зарубежной АЭС

Российские рабочие, участвующие в строительстве турецкой атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин, присоединились к протестам других рабочих, которые вспыхнули из-за невыплаты зарплаты.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Рабочие перекрыли дорогу возле стройплощадки», — говорится в публикации, — «Они разбивают автомобили, едущие к объекту, требуя выплаты денег».

Семьи российских рабочих рассказали, что им перестали платить зарплату в начале июля. По словам родственников, проблемы возникли еще в мае, на этом фоне персонал на стройке сократился с 12 до 3 тысяч человек.

«Еще в марте турецкие строители устраивали забастовку, требуя погасить долги по зарплате», — говорится в публикации, — «Тогда рабочие из России протестовать опасались, поскольку в этом случае их могли уволить с аннулированием билетов в РФ, купленных в рамках трудового контракта».

Проект АЭС Аккую реализует российская госкорпорация Росатом.

«Россиян в РФ нанимает компания Титан-2, на месте они заключают трудовой договор с турецкой TSM Enerji. Формально Росатом не участвует в схеме», — говорится в публикации — «22 июля TSM Enerji направил официальное письмо на имя председателя совета директоров дочки Росатома Аккую Нуклеар Антона Дедусенко. В нем говорится, что подрядчик не имеет необходимых $58 млн, в которых нуждается Фонд социальной защиты и государственного страхования Турции».

При этом компании грозит арест имущества и прекращение работы.

8 июля Дедусенко сообщал, что на первом энергоблоке станции (всего их будет четыре — мощностью 1200 МВт каждый) идут пусконаладочные работы. Его собираются ввести в эксплуатацию до конца года.

Как сообщалось, российская корпорация Росатом ведет переговоры о продаже 49% акций атомной электростанции стоимостью $25 миллиардов, которую она строит в Турции.

Предыдущая попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких компаний — Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS — отказался от сделки, ссылаясь на невозможность договориться о коммерческих условиях.

Первый блок на объекте мощностью 4,8 гигаватта, который станет первой атомной электростанцией Турции, сейчас проходит испытания.