Предыдущая попытка провалилась. Россия хочет продать за $25 млрд долю в крупном зарубежном атомном проекте

Российская корпорация Росатом ведет переговоры о продаже 49% акций атомной электростанции стоимостью $25 миллиардов, которую она строит в Турции.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Антона Дедусенко, председателя правления дочерней компании Росатома, ответственной за строительство АЭС Аккую, переговоры с турецкими и иностранными инвесторами продолжаются.

«Чем ближе мы к запуску первого энергоблока, тем больше инвесторов начинает приходить», — сказал он.

Предыдущая попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких компаний — Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS — отказался от сделки, ссылаясь на невозможность договориться о коммерческих условиях.

Первый блок на объекте мощностью 4,8 гигаватта, который станет первой атомной электростанцией Турции, сейчас проходит испытания и, как ожидается, начнет поставлять электроэнергию в 2026 году, сказал Дедусенко.

«Я уверен, что до конца года мы будем готовы к подключению систем, необходимых для подачи электроэнергии в сеть», — добавил он.

Проект испытал задержки и финансовые проблемы, поскольку иностранные банки опасаются санкций со стороны США, что заставляет Турцию и Россию искать альтернативные способы оплаты строительства, включая обмен природным газом, пишет Bloomberg.

Как сообщалось, Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) возглавят отдельные консорциумы для строительства первых атомных электростанций в Казахстане.

Также Росатом построит в Узбекистане помимо малой атомной электростанции еще и одну большую АЭС.

В мае 2025 года Росатом подал в арбитражный суд Москвы иск к финским Fortum и Outokumpu Corporation на 227,8 млрд рублей (2,45 млрд евро), требуя возмещения убытков из-за расторжения контракта на строительство АЭС Ханхикиви-1.