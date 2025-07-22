Проект на $51 млрд. Великобритания одобрила строительство новой атомной электростанции
В Великобритании построят новую атомную электростанцию стоимостью 51 млрд долларов (иллюстративное фото) (Фото: cdnuploads.aa.com.tr)
Великобритания обеспечила инвестиции для атомной электростанции Sizewell C от канадского пенсионного фонда La Caisse, что позволило правительству окончательно одобрить проект стоимостью 38 млрд фунтов стерлингов($51млрд).
Об этом пишет Reuters.
Согласно договору, британское государство станет крупнейшим акционером проекта с долей 44,9%, La Caisse будет иметь 20%, британская энергетическая компания Centrica — 15%, а лондонская Amber Infrastructure получит начальные 7,6%, присоединившись к французской государственной компании EDF, которая уже объявила о своей доле в 12,5%.
Решение продолжить строительство реактора Sizewell C в восточной Англии является еще одним признаком возрождения ядерной энергетики в Европе, поскольку несколько стран стремятся построить новые электростанции для замены устаревшего парка реакторов, повышения энергетической безопасности и достижения климатических целей, пишет Reuters.
«АЭС в Саффолке будет лишь второй новой атомной электростанцией, построенной в Великобритании за более чем два десятилетия», — говорится в публикации, — «Ожидается, что она создаст около 10 000 рабочих мест во время пика строительства и произведет достаточно электроэнергии для обеспечения питанием около 6 миллионов домов после завершения строительства».
EDF ожидает, что Sizewell C заработает примерно к середине-концу 2030-х годов.
Впервые проект Sizewell C был предложен в начале 2010-х годов, когда план предусматривал его разработку компанией EDF вместе с China General Nuclear Power Group, но правительство Великобритании выкупило долю китайской фирмы в 2022 году из-за проблем безопасности.
Общая стоимость проекта, оцененная правительством, составила 38 миллиардов фунтов стерлингов, по сравнению с первоначальными оценками в около 20 миллиардов фунтов стерлингов.
Как сообщалось, в мае в Канаде одобрили план строительства новой атомной электростанции стоимостью 20,9 млрд канадских долларов ($15 млрд).