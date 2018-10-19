Цены на газ для населения повысят с 1 ноября

Газ для населения подорожает на 23,5% уже с ноября

Цены на газ для населения будут повышены на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

Решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%, было поддержано единогласно на заседании Кабмина в пятницу, 19 октября.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал Гройсман на заседании Кабинета министров, посвященному вопросу превышения цен на газ для населения в пятницу вечером.

К этому времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне - 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м.

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Несколько дней назад Кабмин в очередной раз перенес повышение цен на газ для населения – продлив до 27 октября действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.

Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

По ее итогам Фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Обсуждения "продолжаются", сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ, сообщил в свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".

Ранее СМИ сообщали, что новая договоренность предполагает повышение цены на первом этапе на 25% вместо ожидаемых ранее 50-60%.