Порт вторжения. Что на самом деле стоит за кражей судов в порту Бердянска 21 марта, 17:46 Бердянский морской торговый порт (Фото:latifundist.com)

Россияне вывели из морского порта Бердянска 5 торговых судов с зерном. Оккупанты уже разгружают на причалы свои БТРы.

Вчера в эфире информационного марафона Единые новости Александр Старух, председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что из Бердянского морского торгового порта (БМТП) пропали 5 судов с грузом зерна.

«Некоторые из них полностью были загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами», – заявил Старух.

НВ Бизнес разбирался, что это за суда, куда они исчезли. И зачем оккупантам понадобился порт Бердянска.

Еще 16 марта проект Радио Свобода Новости Приазовья со ссылкой на жителя Бердянска, знакомого с работой морского порта, рассказал, что здания и территория порта захвачены российскими силами. И что 15 марта российский буксир вывел на рейд суда под иностранными флагами, загруженные украинским зерном. "Обыскали [суда] и отпустили", - добавил собеседник проекта.

В тот же день Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований сообщил, что эти 5 торговых судов переместились ко входу в Керченский пролив в Азовском море. "Все суда вышли из Бердянского порта вчера 15/03/2022 около 19:00", - написал Клименко. А уже 16 марта около 04:00 (Киевское время) они стали на рейдовую стоянку в Азовском море у входа в Керченский пролив.

Он добавил перечень судов:

1) Admiral, General Cargo, MMSI 620081000, IMO 8408648, Call Sign D6A2081, Size 115×18 m, Deadweight 8,875; Flag: Comoros [KM]. Зарегистрированный владелец TRISTAR MARITIME LTD Care of Cedar Marine Services SAL, Apartment 3/A, 3rd Floor, Sofi Plaza, Achier el-Daya Street, Tripoli, Lebanon. Port of destination - ???

2) Firat, General Cargo, Flag Comoros, MMSI 616884000, IMO 8310384, Call Sign D6FM2, Size 105×17 m, Deadweight 6,378 t; Flag: Comoros [KM]. Registered owner FIRAT-NEHIR SHIPPING CO-MAI Care of Caferoglu Denizcilik ve Ticaret Ltd Sti ( Caferoglu Shipping & Trading Co Ltd), Sami Bey Apartmani, Set Ustu, Beyoglu, 87/1, 34100 Istanbul, Turkey. Port of destination - ???

3) Ghada A, General Cargo, MMSI 671016100, IMO 7126102, Call Sign 5VFP7, Size 102×16 m, Deadweight 6,341 t; Flag: Того [TG]. Зарегистрированный владелец AMMOUN SHIPPING CO 7th Floor, 153, Kolokotroni Street, 185 36 Piraeus, Greece. Port of destination - ???

4) Princess Rawya, Bulker, Flag Sierra Leone, MMSI 667001769, IMO 9119907, Call Sign 9LU2572, Size 107×20 m, Deadweight 4,999 t. Зарегистрированный владелец MALAK SHIP-TRADER CO El-Khalig Building, 1, al-Gala & Salah-ad-Din al-Ayubi Street, Suez, Egypt. Port of destination: TR MER - MERSIN. ETA: 2022-03-21 13:00 LT ( UTC+3)

5) Maori, IMO: 9874208, Bulk Carrier, MMSI: 215952000, Call Sign: 9HA5392, Влаж: Malta [MT], DWT: 9315 t, Length Overall x Breadth Extreme: 141×17 m. Зарегистрированный владелец TAURANGA SHIPPING LTD-MTA Care of Vestra Ltd, ул. Петренко 35, Kherson, Украина. Port of destination: IT BRI – BARI. ETA: 2022-03-25 2:00 LT ( UTC+1)

Конечный порт назначения был указан только у двух судов - Мерсин (Турция) и Бари (Италия).

«Скорее всего, главной причиной того, что российские оккупанты отпустили эти суда, стала необходимость освободить причальную стенку для использования Бердянского порта для логистических целей оккупантов», — отметил Клименко.

Профильное издание Порты Украины сообщило, что на эти пять судов в Бердянске было загружено 22,6 тыс. тонн зерновых грузов. «При этом суда должным образом не оформлены и не профумированы. Документы на груз отсутствуют, а вместо них выданы какие-то справки российского образца», — написали Порты Украины.

18 марта выяснилось, что суда с грузом зерна направляются в страны-получатели.

«Одно из судов — Admiral — это наше судно. Мы его грузили. Судно было отпущено из порта, груз находится в нашей собственности. Мы сейчас занимаемся таможенным оформлением и сертификацией этого груза, находясь на связи с Минэкономики, Государственной фитосанитарной службой и Госпогранслужбой», — сказал в комментарии Портам Украины Андрей Гаврик, директор ООО Профит-Экспорт.

По его словам, другие собственники также подтвердили, что никто ничего не украл.

Но для чего было выводить торговые суда?

Проект Радио Свобода Новости Приазовья сообщил, что в Бердянский морской торговый порт, захваченный российскими силами, еще 15 марта зашли два сторожевых корабля России с затертыми опознавательными знаками. Они стояли на пятом причале, что видели все жители города.

Уже тогда появилась информация о планах оккупантов использовать порт в логистических целях. Для этого им требовалось освободить другие причалы. И вот сегодня российские СМИ сообщили, что Россия начала использовать БМТП для ввоза военной техники.

В порт вошел большой десантный корабль Орск с грузом бронетранспортеров, разгружаемых с помощью портовых кранов.

Порты Украины со ссылкой на собственные источники сообщили, что работники порта отказались разгружать российскую технику. Оккупантам пришлось привлекать завезенный персонал.

