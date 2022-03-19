Пригорает. Вторжение России в Украину привело к мировому дефициту подсолнечного масла, который невозможно решить 19 марта, 11:25 Сюжет НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Подсолнечное масло (Фото:Фото: mincit.gov.co)

Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В странах Европы уже готовятся к дефициту этого продукта.

Глава украинского МинАПК Роман Лещенко сообщил, что в Украине сформированы запасы подсолнечного масла на 5 лет. Но вот в Европе уже заговорили о скором дефиците этого продукта. И похоже, что такая ситуация будет не только в ЕС. Ведь Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером этого масла. Из-за боевых действий и блокады украинских морских портов военно-морскими силами РФ, экспорт уже произведенного продукта невозможен. НВ Бизнес разбирался в ситуации на мировом рынке подсолнечного масла.

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Подсолнечное масло является достаточно популярным продуктом во многих странах мира. На нем жарят продукты, заправляют салаты, его перерабатывают в маргарины, кулинарные жиры и соусы, а также используют при производстве биодизеля. И практически с первых дней военной агрессии России против Украины во многих странах наблюдается паника. Так, в турецких супермаркетах повышенный спрос привел к очередям, резкому росту цен и даже появлению чего-то вроде государственного регулирования. Пользователи соцсети facebook публиковали фотографии из испанских супермаркетов с объявлениями в духе "Не более 5 литров в одни руки". А на уходящей неделе собеседник НВ Бизнес, проживающий в одном из городов на западе Германии, рассказал, что и в их супермаркетах практически исчезли постное масло и мука.

Мировая торговля подсолнечным маслом (крупнейшие экспортеры и импортеры) / Фото: USDA

Расстановка сил

По данным United States Department of Agriculture (USDA) подсолнечное масло занимает около 12% в мировом потреблении пищевых растительных масел и 9% с учетом промышленного потребления этого продукта (например, биодизель).

Причем Украина и Россия совместно контролируют 77% мирового экспорта подсолнечного масла. Причем доля Украины — 48%. ННЦ Институт аграрной экономики сообщал, что в 2021 году украинские маслоэкстракционные предприятия экспортировали 5,1 млн тонн подсолнечного масла, что на 26% меньше результата 2020 года. Согласно прогнозам ассоциации Укролияпром, в 2021/2022 маркетинговом году ожидался рекорд по производству и экспорту масла. Однако все произошло наоборот. Из-за сложностей с транспортировкой товаров через Черноморские порты экспорт из Украины практически остановился. А запасы семян подсолнечника в Украине в марте выросли почти в 7 раз до 1,9 млн тонн.

К примеру, компания Kernel, крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла, уже 1 марта сообщила об остановке своих маслоэкстракционных заводов.

А завод Сателлит китайской государственной компании COFCO находится на восточных околицах Мариуполя, города в котором ведутся тяжелые бои.

Столь существенное сокращение предложение уже привело к росту цен в Аргентине — одном из конкурирующих производителей — почти на 50%.

Сюжет на турецком телевидении о подсолнечном масле https://www.youtube.com/embed/fTJcOI7UEOw

Кто пострадает

Крупнейшим покупателем украинского подсолнечного масла являются страны Европейского Союза. Туда идет 32% поставок. Еще чуть более 30,5% покупает Индия. Далее следуют Китай, Ирак и другие страны.

Уже 2 марта 2022 г. европейские ассоциации COCERAL (Европейская ассоциация торговли зерновыми, масличными, бобовыми, оливковым маслом, маслами и жирами, кормами для животных и агропоставками), FEDIOL (Европейская ассоциация производителей растительного масла и протеиновой продукции) и FEFAC (Европейская федерация производителей комбикормов) выпустили совместный релиз, в котором выразили обеспокоенность в связи с сокращением поставок из Черноморского региона.

А спустя два дня в FEDIOL опубликовали более детальную информацию о ситуации с подсолнечным маслом. По данным ассоциации, украинские компании ежемесячно поставляли около 200 тыс. тонн этого продукта. В зависимости от года, это обеспечивало 35−45% европейского потребления масла. «Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла. Эти объемы сложно, или даже невозможно, заместить в краткосрочном периоде. Потому что другие мировые игроки столкнулись с аналогичным сокращением поставок», — говорится в сообщении FEDIOL.

В европейской ассоциации заявили, что запасов ЕС хватит на 4−6 недель. Две недели уже прошли. «По истечении этого периода, вероятно, нехватка нерафинированного подсолнечного масла и ограниченные альтернативы приведут к нехватке рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке. Это ощутят конечные потребители», — сообщали в FEDIOL.

География экспорта подсолнечного масла из Украины в 2021 г. / Фото: Укроліяпром

Есть ли альтернатива?

Чтобы смягчить последствия, компании-участники FEDIOL даже перенаправили часть объемов подсолнечного масла, предназначенного для производства биодизеля, обратно на продовольственный рынок.

В ЕС понимают, что немедленного решения проблемы с маслом не существует. И непонятно каким образом удастся возобновить торговлю. Самым очевидным выходом из ситуации является использование других масел: рапсового, соевого, пальмовых. Но эти возможности ограничены в зависимости от рынков.

Например, в USDA сообщают, что из-за засухи существенно сократились посевы и урожай рапса в Канаде (контролирует около 50% мирового экспорта рапсового масла) и сои в Южной Америки (ожидается самый низкий урожай за 6 лет). Кроме того, Индонезия, которая является крупнейшим экспортером пальмового масла, ввела экспортные ограничения для стабилизации цен на внутреннем рынке.

А вот в турецкие СМИ заявили, что ситуация с поставками масла частично стабилизировалась. Здесь потребляется около 3,3 млн тонн подсолнечного масла в год. 65% обеспечивается за счет России, которая недавно разблокировала поставки из азово-черноморского региона.

Сможет ли Украина возобновить экспорт масла по другим транспортным коридорам, например, по железной дороге? «Пока не понятен спрос на перевозку масла (большая часть предприятий масложировой промышленности остановлены)», — ответили НВ Бизнес в Укрзализныце.

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