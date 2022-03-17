Еще 10 стоят в портах. Панама заявила, что Россия обстреляла три судна под их флагом в Черном море 17 марта, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Флаг Панамы на торговом судне (иллюстративное фото) (Фото:vesselfinder.net)

В Панаме заявили, что российские ракеты обстреляли три судна под флагом этой страны, которые находятся в Черном море. Одно затонуло.

Три торговых судна под панамским флагом были поражены российскими ракетами в Черном море после вторжения России в Украину. «Одно судно затонуло», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на Панамскую морскую администрацию.

О пострадавших не сообщается. Еще два судна повреждены, но остаются на плаву.

«Мы знаем, что у нас было три судна, которые были атакованы российскими ракетами, но экипаж уцелел, у нас есть материальный ущерб», — сказал Нориэль Арауз, администратор Панамской морской администрации (AMP).

По его словам, это суда Namura Queen, Lord Nelson и HELT.

Еще как минимум 10 кораблей под флагом Панамы находятся в Черном моря. Российский военно-морской флот ограничивает выход судов из этого района.

3 марта сообщалось, что на траверсе порта Южный затонул теплоход HELT. Его экипаж удалось спасти.

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