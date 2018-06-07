Рада уволила Данилюка с поста министра финансов

Верховная Рада Украины одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов.

За такое решение проголосовало 254 народных депутатов в четверг, 7 июня.

Таким образом парламент поддержал проект правительственного постановления №8433.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 6 июня подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов, и попросил народных депутатов поддержать это представление как можно скорее.

Напомним, ранее на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем чиновники рассказывали, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже предложил уволить его.

В свою очередь Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, предполагал, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.