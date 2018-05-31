Министр финансов Украины объяснил послам G7 свой конфликт с Гройсманом - СМИ

Министр финансов Александр Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежание "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщило издание Экономическая правда со ссылкой на документ в своем распоряжении.

"Хочу проинформировать вас о конфликте между премьер-министром и мной, который возник публично в ходе заседания Кабинета министров сегодня [дата написания письма не указана – ред.]. Я намерен избежать возможных двусмысленностей или манипуляций", – говорится в тексте письма.

Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримову.

"Предыстория: я настаивал на назначении Яны [Бугримовой – ред.] более двух лет – с первых дней работы в министерстве. Президент решительно проталкивал лоббируемых Кононенко/Южаниной людей: настаивал на Уманском [Игорь Уманский, экс-первый заместитель министра финансов – ред.], позже – на Воробей [Светлана Воробей, заместитель руководителя секретариата комитета ВР по налоговой и таможенной политике – ред.], угрожая блокировать моих кандидатов в случае моего несогласия", – указывается в письме.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию ГФС.

"Он [премьер – ред.] также заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом", - сообщил Данилюк.

"Для меня неприемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром", - добавил он.

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

В Министерстве финансов данную информацию не комментируют.

Источник агентства Интерфакс-Украина в министерстве подтвердил факт отправки такого письма, однако затруднился сказать, является ли обнародованный текст окончательным его вариантом.

Напомним, что на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие не нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.