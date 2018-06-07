Министр финансов рассказал, кто займет его место

В случае увольнения Данилюка, исполняющим обязанности министра будет его первый заместитель

Министр финансов Александр Данилюк, представление на увольнение которого накануне внес в парламент премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности министра будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Об этом он сообщил во время панельной дискуссии, организованной Американской торговой палатой, передает агентство Интерфакс-Украина.

Кроме того, Данилюк отметил, что не меняет своего рабочего графика и ожидает решения Верховной Рады о его отставке, инициированной Гройсманом.

"В Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - сказал министр.

Данилюк отметил, что пытался урегулировать этот вопрос.

"Нужно двигаться как единая команда", - призвал он, отметив сложность стоящих перед страной задач.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов, и попросил народных депутатов поддержать это представление.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении министра финансов с должности.

При этом комитет Верховной Рады по вопросам бюджета уже поддержал проект постановления об увольнении Данилюка.

На заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.