Гройсман пообещал оставить неизменной цену на газ для населения до весны

Гройсман: Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона

Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона после ее роста на 23,5% с 1 ноября этого года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 24 октября, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", – сказал он.

Ранее Гройсман заявлял, что в будущем цена на газ будет зависеть от импортной стоимости.

Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

Напомним, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.