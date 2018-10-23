Гройсман исключил еще одно повышение цен на газ для украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил очередное повышение цен на газ для украинцев после того, как было принято решение поднять стоимость газа на 23,5% с 1 ноября.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман в программе Свобода слова в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в будущем цена на газ будет зависеть от импортной цены.

Гройсман отметил, что правительство более года вело переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения.

"Я с прошлого года вел переговоры с МВФ и хотел вообще снять этот вопрос с повестки дня. Почему? Потому что я понимаю, что для людей это жизненно важный ресурс. У нас достаточно холодные зимы и люди его используют для обогрева и бытовых нужд, а если мы посмотрим на доходы украинских граждан, увидим, что пока они не являются такими высокими, которые бы могли дать возможность платить рыночную цену на газ. И в любой рыночной цене надо всегда понимать социальный аспект",- сказал премьер-министр.

Он отметил, что "повышение цены на газ - вынужденный шаг, который должен привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики".

"Конечно Украина могла бы не выполнять обещание и не увеличивать цену на газ, но тогда пришлось бы отказаться от сотрудничества с МВФ, не брать новые заимствования. Тогда в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов. Поэтому нам пришлось пойти на компромисс. Я выбрал честный путь по отношению к людям" , - подчеркнул Гройсман.

Премьер сказал, что сейчас не стоит вопрос о повышении цены на газ еще на 35%. Он подчеркнул, что правительство избежало повышения цены на газ на 60%, и согласилось на 23,5% "в отсутствии другого варианта".