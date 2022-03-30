Помощь столичному бизнесу. Киевсовет ввел льготы для предпринимателей на период военного положения — список 30 марта, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Заседание Киевсовета 30 марта 2022 года (Фото:Виталий Кличко / Facebook)

Киевский городской совет на пленарном заседании 30 марта принял ряд решений для поддержки столичного бизнеса.

«Сегодня Киевсовет собрался во второй раз с начала широкомасштабного вторжения России в наше государство… Главными вопросами сегодняшнего заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, которые будут стимулировать работу столичного бизнеса. Потому что в условиях военного положения, когда столь сложная ситуация, экономика должна работать», — сообщил городской голова Виталий Кличко в Facebook.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

«Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать», — добавил Кличко.



Как уточнили в пресс-службе Киевсовета, было решено, что в период военного положения:

— работающий бизнес освобожден от арендной платы за имущество территориальной общины Киева. Если арендатор не может использовать имущество в связи с повреждением в результате боевых действий, плата за него будет составлять 1 грн;

— плата по договорам о размещении работающих средств передвижной мелкорозничной торговой сети, заключенных КП Міський магазин будет составлять 1 грн, а размер долевого участия — 50%;

— работающие заведения общественного питания при установке летних площадок будут платить 1 грн;

— договоры для этих объектов, если они работают, не могут быть прекращены или расторгнуты;

— рекламисты освобождаются от платы за право временного использования мест для размещения средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной собственности, на площадках, где они не размещают коммерческую рекламу;

— владельцы и пользователи транспортных средств освобождаются от оплаты услуг по пользованию отведенными площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП Киевтранспарксервис;

— в сфере предоставления коммунальных услуг Киевсовет рекомендует производителям или поставщикам коммунальных услуг принимать решения по предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности (кроме тех, которые финансируются за счет Госбюджета или бюджета города Киева), которые вовлечены в программы и мероприятия в сферах национального сопротивления, обороны, обеспечения общественного порядка, правопорядка и общественной безопасности, здравоохранения и медицинского обеспечения, обеспечения продовольственной безопасности — не начислять и не взыскивать штрафы, инфляционные начисления, проценты годовой задолженности, образовавшиеся за несвоевременное или неполное внесение платы за такие услуги. А также не прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Также в марте поддержку получат предприятия транспорта, бесплатно перевозившие киевлян.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.