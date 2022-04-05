23 магазина и один склад разрушены. В Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктов 5 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Сеть супермаркетов Сильпо потеряла из-за войны 23 магазина (Фото:Информатор Киев)

В Украине продолжают работу 260 магазинов сети Сильпо, которые обеспечивают рабочими местами более 34 тыс. украинцев.

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Как сообщили в компании, 68 магазинов сети сейчас закрыты (5807 рабочих мест), 23 из них разрушены (2102 рабочих места), с некоторыми пока нет связи, нарушены цепочки поставки и стабильность ассортимента, количество рабочих часов в магазинах сокращено почти на 20%.

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Также в Сильпо добавили, что склад сети с замороженными продуктами в Броварах был уничтожен, а склад в Харькове пришлось закрыть. Также сеть была вынуждена почти полностью остановить собственное производство продуктов питания, хотя некоторые линии удалось эвакуировать и запустить на западе Украины.

«Команда Сильпо усиленно работает над восстановлением. В течение 2−3 недель планируем открыть от 20 до 30 магазинов в Киеве и на освобожденных территориях», — сказано в сообщении.

Также Сильпо возобновила услугу самовывоза из магазинов.

«Восстанавливаем самовывоз во всех городах, где работают супермаркеты Сильпо. Вы можете заказать самовывоз как для себя, так и для своих родных и близких, убедившись на сайте Сильпо, что выбранный вами магазин работает», — сообщили в компании, добавив, что для некоторых товаров социальной группы возможны ограничения в количестве.

Заказать самовывоз товаров можно на сайте или в мобильном приложении Сильпо.

Сеть Сильпо входит в группу компаний Fozzy Group.

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