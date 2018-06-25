Dragon Capital решила купить ТРЦ в Виннице

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Dragon Capital приобрести компанию Аскор Компани, которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице.

Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства, передает liga.net.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Аскор Компани, обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сообщает АМКУ.

Аскор Компани создана в 2014 году. Бенефициар компании - Лука Иван Хаслиманн.

Общая площадь Sky Park составляет около 30 тыс. кв. м. В течение нескольких лет ТРЦ был объектом корпоративного конфликта. В начале 2015 года контроль над Sky Park получил Альфа-Банк.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк продал два бизнес-центра в Киеве.

Альфа-Банк Украина (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний Dragon Capital, основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.