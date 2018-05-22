Альфа-банк заключил две крупные сделки на рынке недвижимости

Альфа-банк продал бизнес-центры (БЦ) Ренессанс и часть Торонто-Киев владельцу мебельной компании Merx Вадиму Григорьеву и крупнейшему производителю товарного бетона в столице - группе Ковальская.

Об этом сообщили источники, передает liga.net.

Вице-президент, руководитель по инвестициям в девелоперские проекты Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанка Ирина Скороходова подтвердила продажу.

Назвать покупателя и сумму продажи в банке отказались. По оценке специалиста консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, 7,5 тыс. кв. м Торонто-Киев стоит $11 млн, а БЦ Ренессанс — до $25 млн.

“Ренессанс купил владелец группы Merx Вадим Григорьев, а часть Торонто-Киев — группа Ковальская”, — сообщил на правах анонимности инвестбанкир. Эту информацию подтвердили другие участники рынка.

Промышленно-строительная группа Ковальская действительно купила часть помещений БЦ Торонто-Киев, сообщил генеральный директор Ковальской Сергей Пилипенко. По его словам, сделку закрыли в конце апреля. Сумму сделки он назвать отказался.

Ковальская специализируется на строительстве жилья. Покупка офисного центра стала для группы первой на рынке коммерческой недвижимости.

Бизнес-центр класса А Торонто-Киев находится в центре города. Его общая площадь - 83,9 тыс. кв м. Большая часть записана на отдельное юрлицо и принадлежит инвестиционному фонду Dragon Capital, рассказывает руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.

Альфа-банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.