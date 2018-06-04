Фиала рассказал, как Dragon Capital будет развивать складскую недвижимость

Компанию будет интересовать этот сектор в случае улучшения украинской экономики и повышения спроса на склады

Одна из крупнейших инвестиционных компаний в Украине Dragon Capital намерена заключить еще несколько сделок в сфере складской недвижимости, после чего планирует прекратить инвестиции в этот сектор.

Об этом рассказал генеральный директор компании Томаш Фиала в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Не думаю, что мы крупнейшие [на киевском рынке складской логистики - НВ]. Скорее, одни из ТОП-3 или ТОП-5 инвесторов на этом рынке с долей до 15%. В этом секторе мы видим для себя еще одну-две сделки среднего размера и на этом остановимся”, - рассказал он.

При этом Фиала отметил, что в случае роста украинской экономики, повышения спроса на склады и снижения стоимости банковского финансирования, Dragon Capital “будет интересно строительство новых логистических и, возможно, индустриальных объектов под конкретных арендаторов”.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний Dragon Capital, основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.